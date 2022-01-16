Алжирці після двох турів мають лише одне очко

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи F розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Алжиру програла Екваторіальній Гвінеї.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на 70-ій хвилині забив захисник Екваторіальної Гвінеї Обіанг. Після двох турів збірна Алжиру має лише одне очко, що ускладнює завдання виходу з групи. В останньому турі групи Е алжирці зіграю з лідером, Кот-д’Івуаром, що раніше зіграв внічию зі Сьєрра-Леоне.

Кубок африканський націй-2021

Група Е

2 тур, 16 січня

Алжир - Екваторіальна Гвінея 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 70 Обіанг

Турнірна таблиця групи Е: