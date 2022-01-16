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Збірна Алжиру несподівано програла Екваторіальній Гвінеї у Кубку африканських націй

Вчора 22:55 223 0
Алжирці після двох турів мають лише одне очко
Збірна Алжиру несподівано програла Екваторіальній Гвінеї у Кубку африканських націй
#Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи F розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Алжиру програла Екваторіальній Гвінеї.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на 70-ій хвилині забив захисник Екваторіальної Гвінеї Обіанг. Після двох турів збірна Алжиру має лише одне очко, що ускладнює завдання виходу з групи. В останньому турі групи Е алжирці зіграю з лідером, Кот-д’Івуаром, що раніше зіграв внічию зі Сьєрра-Леоне.

Кубок африканський націй-2021
Група Е
2 тур, 16 січня

Алжир - Екваторіальна Гвінея 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 70 Обіанг

Турнірна таблиця групи Е:

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