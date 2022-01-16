Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру групи F розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Алжиру програла Екваторіальній Гвінеї.
Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на 70-ій хвилині забив захисник Екваторіальної Гвінеї Обіанг. Після двох турів збірна Алжиру має лише одне очко, що ускладнює завдання виходу з групи. В останньому турі групи Е алжирці зіграю з лідером, Кот-д’Івуаром, що раніше зіграв внічию зі Сьєрра-Леоне.
Кубок африканський націй-2021
Група Е
2 тур, 16 січня
Алжир - Екваторіальна Гвінея 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 70 Обіанг
Турнірна таблиця групи Е: