Збірна Кабо-Верде у більшості здолала Ефіопію на Кубку африканських націй

На 12-ій хвилині матчу Байє отримав червону картку

Джерело - Чемпіон.

Відбувся матч першого туру групи А розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу Ефіопія - Кабо-Верде.

Збірна Ефіопії з 12-ої хвилини матчу грала у меншості - Байє отримав червону картку. Перевагу в одного гравця збірна Кабо-Верде втілила в один забитий гол.

Раніше, збірна Камерун переграла Буркіна-Фасо.

Завтра, 10 січня, відбудуться матчі першого туру груп В і С Кубку африканських націй-2021.

Кубок африканських націй-2021

Група А

1 тур, 9 січня

Ефіопія - Кабо-Верде 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+1 Тавареш