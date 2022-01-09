Збірна Кабо-Верде у більшості здолала Ефіопію на Кубку африканських націй

Джерело - Чемпіон.
Відбувся матч першого туру групи А розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу Ефіопія - Кабо-Верде.
Збірна Ефіопії з 12-ої хвилини матчу грала у меншості - Байє отримав червону картку. Перевагу в одного гравця збірна Кабо-Верде втілила в один забитий гол.
Раніше, збірна Камерун переграла Буркіна-Фасо.
Завтра, 10 січня, відбудуться матчі першого туру груп В і С Кубку африканських націй-2021.
Кубок африканських націй-2021
Група А
1 тур, 9 січня
Ефіопія - Кабо-Верде 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45+1 Тавареш