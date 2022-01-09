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Збірна Кабо-Верде у більшості здолала Ефіопію на Кубку африканських націй

Вчора 22:53 156 0
На 12-ій хвилині матчу Байє отримав червону картку
Збірна Кабо-Верде у більшості здолала Ефіопію на Кубку африканських націй
Фото: AFP
#Ефіопія, #Кабо-Верде

Джерело - Чемпіон.

Відбувся матч першого туру групи А розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу Ефіопія - Кабо-Верде.

Збірна Ефіопії з 12-ої хвилини матчу грала у меншості - Байє отримав червону картку. Перевагу в одного гравця збірна Кабо-Верде втілила в один забитий гол.

Раніше, збірна Камерун переграла Буркіна-Фасо.

Завтра, 10 січня, відбудуться матчі першого туру груп В і С Кубку африканських націй-2021.

Кубок африканських націй-2021
Група А
1 тур, 9 січня

Ефіопія - Кабо-Верде 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+1 Тавареш

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