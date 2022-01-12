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Збірна Кот-д’Івуару стартувала з перемоги на Кубку африканських націй

Сьогодні 23:02 100 0
Швидкий гол Граделя приніс перемогу Кот-д’Івуару
Збірна Кот-д’Івуару стартувала з перемоги на Кубку африканських націй
Фото: AFP
#Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи Е розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Кот-д’Івуару протистояла Екваторіальній Гвінеї.

Матч завершився з рахунком 1:0. На 5-ій хвилині Градель забив гол і приніс перемогу своїй збірній Кот-д’Івуару. Цей матч завершив перший тур турніру, на якому найбільш улюбленим рахунком є 1:0. 

Кубок африканських націй-2021
Група Е
1 тур, 12 січня

Екваторіальна Гвінея - Кот-д’Івуар 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 5 Градель

Раніше у цій групі збірна Алжиру сенсаційно зіграла внічию зі Сьєрра-Леоне.

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