Збірна Кот-д’Івуару стартувала з перемоги на Кубку африканських націй

Швидкий гол Граделя приніс перемогу Кот-д’Івуару

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи Е розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Кот-д’Івуару протистояла Екваторіальній Гвінеї.

Матч завершився з рахунком 1:0. На 5-ій хвилині Градель забив гол і приніс перемогу своїй збірній Кот-д’Івуару. Цей матч завершив перший тур турніру, на якому найбільш улюбленим рахунком є 1:0.

Кубок африканських націй-2021

Група Е

1 тур, 12 січня

Екваторіальна Гвінея - Кот-д’Івуар 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 5 Градель

Раніше у цій групі збірна Алжиру сенсаційно зіграла внічию зі Сьєрра-Леоне.