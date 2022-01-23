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Збірна Буркіна-Фасо здолала Габон та вийшла до 1/4 фіналу Кубку африканських націй

Сьогодні 20:56 198 0
Визначився перший чвертьфіналіст турніру
Збірна Буркіна-Фасо здолала Габон та вийшла до 1/4 фіналу Кубку африканських націй
#Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Буркіна-Фасо протистояла Габону.

Вже на 18-ій хвилині Траоре мав відкривати рахунок, але не реалізував пенальті у ворота Габону. Та все ж через 10 хвилин Траоре ударом у лівий нижній кут воріт забив гол. На 42-ій хвилині Бупендза забив гол у ворота Буркіна-Фасо, але після перегляду VAR взяття воріт було скасовано - зафіксовано положення поза грою. У середині другого тайму Габон залишився у меншості - Обісса отримав друге попередження. Граючи у меншості, збірна Габону наприкінці основного часу зустрічі зрівняла рахунок завдяки автоголу Гіри. У додатковий час рахунок не змінився і чвертьфіналіст визначався у серії пенальті. У лотереї футбольна фортуна посміхнулася збірній Буркіна-Фасо - 7:6.

Кубок африканський націй-2021
1/8 фіналу, 23 січня

Буркіна-Фасо - Габон 1:1 (пен. 7:6) (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 28 Траоре, 1:1 - 90+1 Гіра (авт)

Раніше на Кубку Африки збірна втратила усіх воротарів перед матчем 1/8 фіналу.

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