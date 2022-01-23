Збірна Тунісу переграла Нігерію та вийшла до чвертьфіналу Кубку африканських націй

Визначився другий чвертьфіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Нігерії поступилася Тунісу.

Перший тайм не порадував забитими голами. На старті другого тайму Мсакні вивів вперед Туніс. А на 64-ій хвилині збірна Нігерії залишилася у меншості - Івобі отримав червону картку. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь збірної Тунісу.

У чвертьфіналі збірна Тунісу зіграє з Буркіна-Фасо, яка раніше в 1/8 фіналу у серії пенальті здолала Габон.

Кубок африканський націй-2021

1/8 фіналу, 23 січня

Нігерія - Туніс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 47 Мсакні