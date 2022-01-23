Головне
Збірна України декласувала Сербію на чемпіонаті Європи
Сьогодні 17:12 1510 1
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 22:56 13025 2
Серія А. Мілан - Ювентус: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 21:37 2377
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 20:30 9939
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 20:06 9495
Шевченко погодився очолити збірну Польщі
Сьогодні 18:52 1044
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 17:08 19522
Джима невдало виступила у мас-старті в Антгольці
Сьогодні 16:56 515
Збірна України фінішувала шостою в естафеті у Антгольці
Сьогодні 14:26 641
Людмила Кіченок програла у міксті на Australian Open
Сьогодні 10:41 236
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Збірна Тунісу переграла Нігерію та вийшла до чвертьфіналу Кубку африканських націй

Сьогодні 22:51 29 0
Визначився другий чвертьфіналіст турніру
Збірна Тунісу переграла Нігерію та вийшла до чвертьфіналу Кубку африканських націй
#Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Нігерії поступилася Тунісу.

Перший тайм не порадував забитими голами. На старті другого тайму Мсакні вивів вперед Туніс. А на 64-ій хвилині збірна Нігерії залишилася у меншості - Івобі отримав червону картку. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь збірної Тунісу.

У чвертьфіналі збірна Тунісу зіграє з Буркіна-Фасо, яка раніше в 1/8 фіналу у серії пенальті здолала Габон.

Кубок африканський націй-2021
1/8 фіналу, 23 січня

Нігерія - Туніс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 47 Мсакні

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 19522
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 40911
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 13025 2
АПЛ. Челсі - Тоттенгем: онлайн-трансляція. LIVE АПЛ. Челсі - Тоттенгем: онлайн-трансляція. LIVE 2497
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 9495
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 9939