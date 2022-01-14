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Збірна Малаві перемогла Зімбабве у Кубку африканських націй

Сьогодні 19:55 170 0
У складі переможців Мханго оформив дубль
Збірна Малаві перемогла Зімбабве у Кубку африканських націй
Фото: AFP
#Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи В розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Сенегалу Малаві перемогла Зімбабве.

Матч завершився з рахунком 2:1. У складі переможців Мханго оформив дубль.

Раніше у цій групі збірні Сенегалу та Гвінеї зіграли внічию. То ж після другого туру Сенегал та Гвінея мають по чотири очки, Малаві - три, Зімбабве - нуль. 

Кубок африканський націй-2021
Група В
2 тур, 14 січня

Малаві - Зімбабве 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Ваді, 1:1 - 43 Мханго, 2:1 - 58 Мханго

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