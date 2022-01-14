Збірна Малаві перемогла Зімбабве у Кубку африканських націй

У складі переможців Мханго оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи В розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Сенегалу Малаві перемогла Зімбабве.

Матч завершився з рахунком 2:1. У складі переможців Мханго оформив дубль.

Раніше у цій групі збірні Сенегалу та Гвінеї зіграли внічию. То ж після другого туру Сенегал та Гвінея мають по чотири очки, Малаві - три, Зімбабве - нуль.

Кубок африканський націй-2021

Група В

2 тур, 14 січня

Малаві - Зімбабве 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Ваді, 1:1 - 43 Мханго, 2:1 - 58 Мханго