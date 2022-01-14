Жіноча збірна України - у ТОП-10 естафети в Рупольдингу
Сьогодні 16:44 572 1
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 23:13 7369 2
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 20:38 3681
Галичанка вийшла у чвертьфінал Кубка ЄГФ
Сьогодні 20:33 399
Альянс футбольних фанатів Німеччини закликає заборонити рекламу беттінгу
Сьогодні 19:33 209
Збірна України назвала склад на чоловічу естафету
Сьогодні 15:54 570
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:23 37120
Шаран - новий головний тренер Миная
Сьогодні 14:07 359
Шахтар втратив двох гравців перед першим зимовим збором
Сьогодні 12:44 516
Аякс оголосив про трансфер Нереса у Шахтар
Сьогодні 10:35 477
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Збірна Гани втратила перемогу над Габоном у Кубку африканських націй

Сьогодні 23:04 60 0
Аллевіна зрівняв рахунок на 88-ій хвилині зустрічі
Збірна Гани втратила перемогу над Габоном у Кубку африканських націй
Фото: AFP
#Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи С розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Гани зіграла внічию з Габоном.

Нападник Аю на 18-ій хвилині матчу вивів вперед Гану. Але гравцям цієї збірної не вдалося втримати переможний рахунок - на 88-ій хвилині півзахисник Габона та французького Клермона Аллевіна зрівняв рахунок.

Раніше збірна Марокко переграла Коморські Острови та після двох турів лідирує у групі С, маючи шість очок. Збірна Габону перебуває на другому місці - чотири очки, Гана - одне, Коморські Острови - нуль.

Кубок африканський націй-2021
Група С
2 тур, 14 січня

Габон - Гана 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Аю, 1:1 - 88 Аллевіна

Коментарі ()