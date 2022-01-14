Збірна Гани втратила перемогу над Габоном у Кубку африканських націй

Аллевіна зрівняв рахунок на 88-ій хвилині зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи С розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Гани зіграла внічию з Габоном.

Нападник Аю на 18-ій хвилині матчу вивів вперед Гану. Але гравцям цієї збірної не вдалося втримати переможний рахунок - на 88-ій хвилині півзахисник Габона та французького Клермона Аллевіна зрівняв рахунок.

Раніше збірна Марокко переграла Коморські Острови та після двох турів лідирує у групі С, маючи шість очок. Збірна Габону перебуває на другому місці - чотири очки, Гана - одне, Коморські Острови - нуль.

Кубок африканський націй-2021

Група С

2 тур, 14 січня

Габон - Гана 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Аю, 1:1 - 88 Аллевіна