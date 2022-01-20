Сьєрра-Леоне та Алжир залишають турнір

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього туру групи Е розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу.

Збірна Кот-д’Івуару переграла Алжир - 3:1. Алжир, який виграв попередній турнір, не вдало виступив, здобувши лише одне очко. Як наслідок алжирці рано залишають турнір. Збірні Кот-д’Івуару та Екваторіальної Гвінеї вийшли до 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021.

Збірна Сьєрра-Леоне здобула два очки. Посіла третє місце, але у рейтингу найкращих команд, які посіли треті місця у групах (з шести команд боротьбу за трофей продовжать чотири), але не виходить з групи.

Кубок африканський націй-2021

Група Е

3 тур, 20 січня

Кот-д’Івуар - Алжир 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 22 Кессьє, 2:0 - 39 Сангаре, 3:0 - 54 Пепе, 3:1 - 73 Бендебка

Сьєрра-Леоне - Екваторіальна Гвінея 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 38 Ганет

Турнірна таблиця групи Е:

Раніше збірні Камеруну та Буркіна-Фасо вийшли до плей-оф турніру.