Збірні Сенегалу та Гвінеї вийшли до плей-оф Кубку африканських націй-2021

Збірна Зімбабве перемогла і залишила турнір

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчів третього туру групи В розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу.

Попри поразку від Зімбабве, збірна Гвінеї змогла посісти друге місце у групі. Сенегал зіграв внічию з Малаві та став переможцем групи. Збірні Сенегалу та Гвінеї вийшли до 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021. Збірна Малаві має шанси вийти до плей-оф турніру завдяки рейтингу найкращих команд, які посіли треті місця у групах (з шести команд боротьбу за трофей продовжать чотири).

Кубок африканський націй-2021

Група В

3 тур, 18 січня

Зімбабве - Гвінея 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Мусона, 2:0 - 43 Магачі, 2:1 - 49 Кейта

Малаві - Сенегал 0:0

Турнірна таблиця групи В:

Раніше збірні Камеруну та Буркіна-Фасо вийшли до плей-оф турніру.