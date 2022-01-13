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Збірна Камеруну розгромила Ефіопію у Кубку африканських націй

Сьогодні 19:59 171 0
Дублі Абубакара та Екамбі принесли перемогу господарям турніру
Збірна Камеруну розгромила Ефіопію у Кубку африканських націй
#Абубакар, #Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи А розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Камеруну перемогла Ефіопію.

Матч завершився з рахунком 4:1. У переможців Абубакар та Екамбі оформили дублі. Відзначимо, що Абубакар, забивши чотири голи, впевнено втримує лідерство у заліку бомбардирів турніру. Для Камеруну це друга перемога на Кубку Африки.

Кубок африканський націй-2021
Група F
2 тур, 13 січня

Камерун - Ефіопія 4:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 4 Хотесса, 1:1 - 8 Екамбі, 2:1 - 53 Абубакар, 3:1 - 55 Абубакар, 4:1 - 67 Екамбі

Нагадаємо, що збірна Кот-д’Івуару стартувала з перемоги на Кубку африканських націй.

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