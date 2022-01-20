Збірні Гамбії, Малі та Тунісу вийшли до плей-оф Кубку африканських націй-2021

Збірна Мавританії залишає турнір

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього туру групи F розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу.

Збірна Гамбії здолала Туніс, а Малі переграла Мавританію. Збірні Гамбії, Малі та Тунісу вийшли до 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021.

Кубок африканський націй-2021

Група F

3 тур, 20 січня

Гамбія - Туніс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+3 Джаллоу

Малі - Мавританія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Айдара, 2:0 - 49 Коне (пен)

Турнірна таблиця групи F:

Раніше, збірні Кот-д’Івуару та Екваторіальної Гвінеї вийшли до плей-оф Кубку африканських націй-2021.