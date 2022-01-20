Головне
Українці провалили індивідуальну гонку в Антгольці
Сьогодні 16:56 772 1
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 23:42 11565 2
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Сьогодні 23:28 5943
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021
Сьогодні 23:21 134
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 22:59 7740
Реал з Луніним здобув вольову перемогу у Кубку Іспанії
Сьогодні 22:33 314
Відео дня. Президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова: Україна та Росія - братні народи
Сьогодні 22:03 598
Українська Суперліга. Миколаїв - Харківські Соколи: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:09 448
Усик: Я не збираюся в жодні депутати
Сьогодні 17:39 406
Australian Open 2022. Світоліна проти Азаренка, Костюк проти Бадоси: розклад матчів українок у 3 колі
Сьогодні 17:36 740
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Збірні Гамбії, Малі та Тунісу вийшли до плей-оф Кубку африканських націй-2021

Сьогодні 23:03 113 0
Збірна Мавританії залишає турнір
Збірні Гамбії, Малі та Тунісу вийшли до плей-оф Кубку африканських націй-2021
#Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього туру групи F розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу.

Збірна Гамбії здолала Туніс, а Малі переграла Мавританію. Збірні Гамбії, Малі та Тунісу вийшли до 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021.

Кубок африканський націй-2021
Група F
3 тур, 20 січня

Гамбія - Туніс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+3 Джаллоу

Малі - Мавританія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Айдара, 2:0 - 49 Коне (пен)

Турнірна таблиця групи F:

Раніше, збірні Кот-д’Івуару та Екваторіальної Гвінеї вийшли до плей-оф Кубку африканських націй-2021.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 7740
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 5943
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 39196
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру 9090
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8016
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 11565