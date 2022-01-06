Кубок африканських націй-2021. Повний розклад змагань

Джерело - Чемпіон.
33-й розіграш Кубка африканських націй відбудеться з 9 січня по 6 лютого 2022 року в Камеруні.
Спочатку за проведення турніру боролися три країни: Алжир, Кот-д'Івуар та Гвінея. У підсумку виграла заявка Кот-д'Івуару, а Гвінея отримала право на проведення Кубка африканських націй 2023 року. Але через повстання, що спалахнули, в Камеруні Єгипет взявся провести Кубок африканських націй 2019 року. Таким чином, всі наступні турніри були зміщені на два роки: Камерун прийме в 2021 році, Кот-д'Івуар - в 2023 році, а Гвінея прийме турнір у 2025.
Через пандемію коронавірусу, що спалахнула в 2020 році в усьому світі, турнір був перенесений на січень 2021 року. Пізніше його знову перенесли - цього разу на січень-лютий 2022 року.
На першому етапі 24 збірні будуть розподілені шляхом жеребкування на 6 груп по 4 команди в кожній. У плей-оф виходять команди, що посіли в групах перше і друге місце, а також чотири найкращі команди, що посіли треті місця (команди, що виходять з третього місця, визначаються за кількістю очок, набраних у групі). Додаткові показники при рівні очок у 2 і більше команд.
З 1/8 фіналу матчі будуть проводитись за системою вибування. У разі нічийного результату команди гратимуть додатково два тайми по 15 хвилин кожен. Якщо й у додатковий час переможця виявлено не буде, то переможець визначається серії післяматчевих пенальті.
Груповий етап
Тур 1
09 січня. 18:00. Група A. Камерун - Буркіна-Фасо
09 січня. 21:00. Група A. Ефіопія - Кабо-Верде
10 січня. 15:00. Група В. Сенегал - Зімбабве
10 січня. 18:00. Група В. Гвінея - Малаві
10 січня. 18:00. Група С. Марокко - Гана
10 січня. 21:00. Група С. Коморські острови - Габон
11 січня. 15:00. Група Е. Алжир - Сьєрра-Леоне
11 січня. 18:00. Група D. Нігерія - Єгипет
11 січня. 21:00. Група D. Судан - Гвінея-Бісау
12 січня. 15:00. Група F. Туніс - Малі
12 січня. 18:00. Група F. Мавританія - Гамбія
12 січня. 21:00. Група Е. Екваторіальна Гвінея - Кот-д'Івуар
Тур 2
13 січня. 18:00. Група А. Камерун - Ефіопія
13 січня. 21:00. Група А. Кабо-Верде - Буркіна-Фасо
14 січня. 15:00. Група В. Сенегал - Гвінея
14 січня. 18:00. Група В. Малаві - Зімбабве
14 січня. 18:00. Група С. Марокко - Коморські острови
14 січня. 21:00. Група С. Габон - Гана
15 січня. 18:00. Група D. Нігерія - Судан
15 січня. 21:00. Група D. Гвінея-Бісау - Єгипет
16 січня. 15:00. Група F. Гамбія - Малі
16 січня. 18:00. Група F. Туніс - Мавританія
16 січня. 18:00. Група Е. Кот-д'Івуар - Сьєрра-Леоне
16 січня. 21:00. Група Е. Алжир - Екваторіальна Гвінея
3 тур
17 січня. 18:00. Група А. Кабо-Верде - Камерун
17 січня. 18:00. Група А. Буркіна-Фасо - Ефіопія
18 січня. 18:00. Група В. Зімбабве - Гвінея
18 січня. 18:00. Група В. Малаві - Сенегал
18 січня. 21:00. Група С. Габон - Марокко
18 січня. 21:00. Група С. Гана - Коморські острови
19 січня. 21:00. Група D. Єгипет - Судан
19 січня. 18:00. Група D. Гвінея-Бісау - Нігерія
20 січня. 18:00. Група Е. Кот-д'Івуар - Алжир
20 січня. 18:00. Група Е. Сьєрра-Леоне - Екваторіальна Гвінея
20 січня. 21:00. Група F. Гамбія - Туніс
20 січня. 21:00. Група F. Малі - Мавританія
Плей-оф
1/8 фіналу
23 січня. 18:00.
23 січня. 21:00.
24 січня. 18:00.
24 січня. 21:00.
25 січня. 18:00.
25 січня. 21:00.
26 січня. 18:00.
26 січня. 21:00.
1/4 фіналу
29 січня. 18:00.
29 січня. 21:00.
30 січня. 18:00.
30 січня. 21:00.
1/2 фіналу
02 лютого. 21:00.
03 лютого. 21:00.
Матч за третє місце
06 лютого. 18:00.
Фінал
06 лютого. 21:00.