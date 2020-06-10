О'Ніл відправлений на самоізоляцію

Головний тренер Сток Сіті Майкл О'Ніл здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Sky Sports.

До цього 50-річний фахівець п'ять разів проходив тестування і всі результати були негативними. Тепер Майкл О'Ніл буде перебувати на самоізоляції. Обов'язки тренера на себе візьме його асистент Біллі Маккінлай.

Відзначимо, що у Сток Сіті був запланований контрольний матч із Манчестер Юнайтед, але МЮ як тільки дізналися про хворобу О'Ніла - відразу скасували гру.

Сток виступає в Чемпіоншипі, рестарт сезону заплановано на 20 червня.

Нагадаємо, став відомий розклад найближчих матчів АПЛ.