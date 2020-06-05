Став відомий розклад найближчих матчів АПЛ

Англійська Прем'єр-ліга відновиться двома перенесеними зустрічами 28-го туру.

Про це повідомляє The Independent.

Розклад найближчих матчів АПЛ:

28 ТУР

Середа, 17 червня

20:00 Астон Вілла - Шеффілд Юнайтед

22:00 Манчестер Сіті - Арсенал

30 ТУР

П'ятниця, 19 червня

20:00 Норвіч - Саутгемптон

22:00 Тоттенгем - Манчестер Юнайтед

Субота, 20 червня

14:30 Вотфорд - Лестер

17:00 Брайтон - Арсенал

19:30 Вест Гем - Вулвергемптон

21:45 Борнмут - Крістал Пелас

Неділя, 21 червня

18:00 Ньюкасл - Шеффілд

20:30 Астон Вілла - Челсі

21:00 Евертон - Ліверпуль

Понеділок, 22 червня

20:00 Манчестер Сіті – Бернлі

У турнірній таблиці АПЛ лідирують червоні - відрив від "містян" становить 25 очок. Мерсисайдцям потрібно добути 2 перемоги, щоб завоювати чемпіонські медалі.

Нагадаємо, в англійському футболі підтверджено 10 нових заражених коронавірусом.