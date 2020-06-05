Став відомий розклад найближчих матчів АПЛ

Джерело - ua-football.com.
Англійська Прем'єр-ліга відновиться двома перенесеними зустрічами 28-го туру.
Про це повідомляє The Independent.
Розклад найближчих матчів АПЛ:
28 ТУР
Середа, 17 червня
20:00 Астон Вілла - Шеффілд Юнайтед
22:00 Манчестер Сіті - Арсенал
30 ТУР
П'ятниця, 19 червня
20:00 Норвіч - Саутгемптон
22:00 Тоттенгем - Манчестер Юнайтед
Субота, 20 червня
14:30 Вотфорд - Лестер
17:00 Брайтон - Арсенал
19:30 Вест Гем - Вулвергемптон
21:45 Борнмут - Крістал Пелас
Неділя, 21 червня
18:00 Ньюкасл - Шеффілд
20:30 Астон Вілла - Челсі
21:00 Евертон - Ліверпуль
Понеділок, 22 червня
20:00 Манчестер Сіті – Бернлі
У турнірній таблиці АПЛ лідирують червоні - відрив від "містян" становить 25 очок. Мерсисайдцям потрібно добути 2 перемоги, щоб завоювати чемпіонські медалі.
Нагадаємо, в англійському футболі підтверджено 10 нових заражених коронавірусом.