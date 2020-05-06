 Юрченко вказав на шанси Зорі у боротьбі за Лігу чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ломаченко: Ми з Росією по суті є одним народом
Вчора 23:03 2410 4
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 13:52 957
Бундесліга знову відклала відновлення сезону
Сьогодні 11:55 576
Чухаджян підписав контракт з американськими промоутерами
Сьогодні 10:33 1394
Вілліан домовився про перехід у Тоттенгем
Сьогодні 08:44 1624
У ФІФА назвали умови введення 5 замін у матчі
Сьогодні 08:12 1424
УЄФА розпочав прийом заявок на повернення квитків
Вчора 21:10 3295
Запрошували у Ліверпуль. Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України
Вчора 19:09 2139
Редкач пояснив, як і чому виник скандал із тренером Усика
Вчора 18:27 2395 1
Моралес: З телеканалів Футбол пішов не через репресії
Вчора 18:25 1750
Блоги
Той самий фільм про один народ від Усика і Ломаченка
Той самий фільм про один народ від Усика і Ломаченка Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:09 151
Відео дня. Яна Шемякіна потренувалася прямо обабіч села
Відео дня. Яна Шемякіна потренувалася прямо обабіч села Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:57 205
ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною
ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:04 291
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:52 940
5 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів
5 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:21 782
Ми один народ. Ломачено і Усик знялися у російському фільмі про церкву
Ми один народ. Ломачено і Усик знялися у російському фільмі про церкву Valeriy Ruchka
Вчора 21:33 4934 7
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає Андрій Твердохліб
Вчора 19:31 2076
Про ідеального коментатора, Чилі, канал Футбол, армію та українських спортсменів - Роберто Моралес
Про ідеального коментатора, Чилі, канал Футбол, армію та українських спортсменів - Роберто Моралес Valeriy Ruchka
Вчора 17:25 416
Усик з одного удару нокаутував "диванного експерта"
Усик з одного удару нокаутував "диванного експерта" Valeriy Ruchka
Вчора 13:32 4208 1
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Андрій Твердохліб
Вчора 11:42 1693
Про Бердиєва в Динамо та повернення Яросласького - Ігор Циганик
Про Бердиєва в Динамо та повернення Яросласького - Ігор Циганик Valeriy Ruchka
Вчора 11:24 3098
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 32-й день народження
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 32-й день народження Valeriy Ruchka
04.05.2020 22:48 1224
Найкращий гол в історії Ліги чемпіонів за версією France Football
Найкращий гол в історії Ліги чемпіонів за версією France Football Valeriy Ruchka
04.05.2020 16:33 5126
Гра на зближення, індивідуальна техніка і красиві розіграші: ТОП-10 шайб жовтня УХЛ
Гра на зближення, індивідуальна техніка і красиві розіграші: ТОП-10 шайб жовтня УХЛ Valeriy Ruchka
04.05.2020 15:31 822
Роналду подарував матері автомобіль за 100 тисяч євро
Роналду подарував матері автомобіль за 100 тисяч євро Valeriy Ruchka
04.05.2020 13:17 708
Шевченко згадав, як забивав у ворота Роми
Шевченко згадав, як забивав у ворота Роми Valeriy Ruchka
03.05.2020 23:31 1428
Маршрутами збірної на Євро. Частина 5
Маршрутами збірної на Євро. Частина 5 Valeriy Ruchka
03.05.2020 13:41 950
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан пригадав життя свого села в німецькій окупації
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан пригадав життя свого села в німецькій окупації Андрій Твердохліб
03.05.2020 12:52 4750 5
Десять моментів в тенісі, які змусили плакати
Десять моментів в тенісі, які змусили плакати Valeriy Ruchka
03.05.2020 11:41 408
Суркіс і Геллер вирішили запустити челендж і передали естафету Ахметову
Суркіс і Геллер вирішили запустити челендж і передали естафету Ахметову Valeriy Ruchka
03.05.2020 09:22 3737
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:14 Велоспорт Союз велосипедистів планує організувати 23 велогонки за три місяці 63
15:09 Блог Той самий фільм про один народ від Усика і Ломаченка 163
14:57 Блог Відео дня. Яна Шемякіна потренувалася прямо обабіч села 209
14:57 Футбол Ковалець очолить Чорноморець - ЗМІ 213
14:48 Футбол Юрченко вказав на шанси Зорі у боротьбі за Лігу чемпіонів 286
14:33 Бокс Арум: Бій Ф'юрі – Вайлдер може відбутися за межами США 408
14:16 Футбол Смалійчук зібрав команду для роботи в УПЛ 455
14:04 Блог ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною 291
13:58 Футбол Рикун: Ні Динамо, ні Зоря в груповий раунд Ліги чемпіонів все одно не потраплять 411
13:52 Блог Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 957
13:44 Футбол Манчестер Сіті націлився на трансфер лідера Марселя 492
13:33 Футбол Коркішко: Гармаш на зборах Динамо-2 отримував вилучення у кожному матчі 591
13:21 Блог 5 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів 790
13:13 Футбол Сезон в Угорщині відновиться 23 травня 591
12:49 Футбол Манчестер Юнайтед попросив гравців повернутися в Англію 569
12:33 Футбол Рафаїлов: Зоря змогла два роки існувати завдяки трансферу Луніна 748
12:17 Бокс Тайсону пообіцяли мільйон доларів за повернення на ринг 1089
11:55 Футбол Бундесліга знову відклала відновлення сезону 576
11:45 Бокс Руїс розпочав роботу з тренером Альвареса 765
11:31 Футбол Ріанчо: До карантину мав пропозиції із України 859
11:17 Гандбол Мотор підсилився гравцем збірної Білорусі 739
10:59 Футбол Ювентус повернувся до тренувань 1078
10:45 Футбол Роббен може відновити кар’єру 1050
10:33 Бокс Чухаджян підписав контракт з американськими промоутерами 1394
10:17 Футбол У одноклубника Родрігеса виявили коронавірус 1067

Юрченко вказав на шанси Зорі у боротьбі за Лігу чемпіонів

Сьогодні 14:48 286 0
Юрченко вказав на шанси Зорі у боротьбі за Лігу чемпіонів
Юрченко вказав на шанси Зорі у боротьбі за Лігу чемпіонів
#Зоря, #УПЛ

Джерело - footballua.tv.

Зоря готова до боротьби за Лігу чемпіонів.

Про це розповів український півзахисник Зорі Владлен Юрченко.

Актуально: Юрченко: У мене немає злоби на Шахтар

"Щодо боротьби за Лігу чемпіонів ще рано говорити, ще чемпіонат будуть догравати. Але якщо воно станеться, думаю, ігри з Еспаньйолом показали, що команда може давати конкуренцію.

Однак у нас було мало часу на підготовку. Думаю, ми можемо грати на рівних із такими командами і проходити далі", - розповів Юрченко.

Нагадаємо, Зоря хоче  дограти чемпіонат, щоб було усе чесно.

Коментарі ()