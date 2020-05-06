Юрченко вказав на шанси Зорі у боротьбі за Лігу чемпіонів

Зоря готова до боротьби за Лігу чемпіонів.

Про це розповів український півзахисник Зорі Владлен Юрченко.

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"Щодо боротьби за Лігу чемпіонів ще рано говорити, ще чемпіонат будуть догравати. Але якщо воно станеться, думаю, ігри з Еспаньйолом показали, що команда може давати конкуренцію.

Однак у нас було мало часу на підготовку. Думаю, ми можемо грати на рівних із такими командами і проходити далі", - розповів Юрченко.