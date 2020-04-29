 Юрченко: У мене немає злоби на Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
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Юрченко: У мене немає злоби на Шахтар

Сьогодні 18:59 418 0
Владлен Юрченко прокоментував своє ставлення до Шахтаря
Юрченко: У мене немає злоби на Шахтар
#Юрченко, #Шахтар, #Зоря

Джерело - tribuna.

Український півзахисник Зорі Владлен Юрченко не ображений на свій рідний клуб.

Про це розповів сам гравець.

"Чи повернувся би я в Шахтар або принципово відмовився би? Важко сказати. Я про це не думав. Не можу відповісти на це питання. Якби пропозиція була, довелося б думати. А так як її немає...

У мене немає ніякої злоби. Нічого катастрофічного не сталося. Я вирішив піти з Шахтаря — і пішов. І все. У клубу було своє бачення ситуації. Клуб мене відпустив", — розповів Юрченко.

Юрченко перебував в системі Шахтаря з 2007-го по 2014-й роки, після чого перейшов до німецького Баєра.

Раніше повідомлялося, що Рома влітку знову буде намагатися підписати лідера Шахтаря.

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