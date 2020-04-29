Юрченко: У мене немає злоби на Шахтар

Український півзахисник Зорі Владлен Юрченко не ображений на свій рідний клуб.

Про це розповів сам гравець.

"Чи повернувся би я в Шахтар або принципово відмовився би? Важко сказати. Я про це не думав. Не можу відповісти на це питання. Якби пропозиція була, довелося б думати. А так як її немає...

У мене немає ніякої злоби. Нічого катастрофічного не сталося. Я вирішив піти з Шахтаря — і пішов. І все. У клубу було своє бачення ситуації. Клуб мене відпустив", — розповів Юрченко.