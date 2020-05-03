Скрипник: Ми хочемо дограти чемпіонат, щоб було усе чесно

Зоря хоче дограти чемпіонат України.

Про це сказав тренер луганців Віктор Скрипник

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"Чи розглядаємо варіант, що чемпіонат може бути не дограний? Кажуть, Зорі такий розклад вигідний більше, ніж іншим.У кожного своя думка, не буду влазити в ці дискусії. Скажу один раз і чітко, щоб не було ніяких розмов і інсинуацій. Зоря хоче, щоб все вирішувалося в спортивній боротьбі і ми хочемо дограти нинішній чемпіонат по-чесному",- розповів Скрипник.