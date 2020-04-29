Маурісіо Почеттіно може очолити клуб АПЛ

Ньюкасл визначився з кандидатурою на роль головного тренера команди.

Про це повідомляє Sky Sports.

Нові власники клубу мають намір запропонувати колишньому головному тренеру Тоттенгема Маурісіо Почеттіно зарплату в 19 млн фунтів на рік.

Раніше повідомлялося, що 48-річний аргентинський фахівець зацікавлений в переговорах з клубом, який збирається придбати консорціум з Саудівської Аравії.

З 2014 року Почеттіно очолював Тоттенхем, в листопаді 2019 року на посаді головного тренера "шпор" його змінив Жозе Моурінью.

Нагадаємо, фіналіст Ліги чемпіонів може очолити Ньюкасл.