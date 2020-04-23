Маурісіо Почеттіно може повернутися в АПЛ

Колишній наставник Тоттенгема Маурісіо Почеттіно готовий до переговорів із новими власниками Ньюкасла.

Про це повідомляє Daily Star.

Державний інвестиційний фонд із Саудівської Аравії близький до завершення угоди про купівлю Ньюкасла в Майка Ешлі. Нові власники вже розробляють проєкт повернення клубу до ТОП-команд АПЛ.

Першим пунктом у ньому нібито стане запрошення зіркового тренера. Фаворитами аравійців є Массіміліано Аллегрі та Маурісіо Почеттіно Почеттіно. Останній готовий обговорити співпрацю відразу після офіційного оформлення угоди про купівлю клубу.

Відзначимо, що Почеттіно перебуває без роботи з листопада, коли був звільнений Тоттенгемом.

Нагадаємо, фіналіст Ліги чемпіонів може очолити Ньюкасл.