Джерело - football24.ua.
Колишній наставник Тоттенгема Маурісіо Почеттіно готовий до переговорів із новими власниками Ньюкасла.
Про це повідомляє Daily Star.
Державний інвестиційний фонд із Саудівської Аравії близький до завершення угоди про купівлю Ньюкасла в Майка Ешлі. Нові власники вже розробляють проєкт повернення клубу до ТОП-команд АПЛ.
Першим пунктом у ньому нібито стане запрошення зіркового тренера. Фаворитами аравійців є Массіміліано Аллегрі та Маурісіо Почеттіно Почеттіно. Останній готовий обговорити співпрацю відразу після офіційного оформлення угоди про купівлю клубу.
Відзначимо, що Почеттіно перебуває без роботи з листопада, коли був звільнений Тоттенгемом.
Нагадаємо, фіналіст Ліги чемпіонів може очолити Ньюкасл.