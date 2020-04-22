Ньюкасл підшукує ТОП-тренера

Принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман невдовзі викупить Ньюкасл у Майкла Ешлі за 340 млн євро.

Про це повідомляє ESPN.

Арабські власники вже підшукують нового тренера. Серед кандидатів - Маурісіо Почеттіно, Массіміліано Аллегрі і Люсьєн Фавр. Також, у клуб може повернутися Рафаель Бенітес, який покинув "сорок" через відсутність змін.

Відзначимо, що Почеттіно і Аллегрі добиралися до фіналу ЛЧ з Тоттенгемом і Ювентусом відповідно, а Бенітес вигравав головний єврокубок в 2005 році.

Раніше повідомлялося, що аравійський принц готовий купити Ньюкасл і запросити ТОП-тренера.