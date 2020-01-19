Михайличенко: Побачили те, що хотіли отримати від матчу з Легією

Київське Динамо провело нормальний контрольний матч проти Легії (2:2).

Про це заявив наставник команди Олексій Михайличенко.

"Це була нормальна контрольна гра для зборів. Це наш перший спаринг після кількох днів роботи з м'ячем на фоні навантажень. Хочу підкреслити, що спеціально ми до нього не готувалися. В цілому, вийшов дуже хороший спаринг і по руху, і по навантаженню, і за змістом. Була досить цікава гра, ми спробували нові зв'язки і нові схеми, і в результаті побачили те, що хотіли отримати від цієї гри.

Чи підопічні витримують 45 хвилин змішаним складом? Звичайно. Завтра знову буде матч, і знову хлопці зіграють по 45 хвилин. Це нормально для підготовчого періоду", - зазначив Михайличенко.