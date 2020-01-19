Динамо зіграло внічию з Легією у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19-го січня, київське Динамо на зборі в Туреччині провело перший контрольний матч.
Суперником була Легія. У першому таймі польській команди вдалося відкрити рахунок. Наприкінці тайму кияни зрівняли рахунок. У другому таймі матчу забитих голів не було.
Контрольний матч
19 січня
Динамо - Легія 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Антолич, 1:1 - 45 Цітаішвілі
Нагадаємо, Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.
Також, стали відомі два суперники Динамо на другому турецькому зборі.