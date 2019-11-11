Іванісеня: Не хочу, щоб вигнали зі збірної України і приїхав раніше

Хавбек Зорі про перший виклик до збірної

Джерело - УАФ.

Хавбек Зорі Дмитро Іванісеня має великі емоції з приводу виклику до збірної України.

Про це він заявив в інтерв'ю УАФ.

"Великі емоції, адже це виклик до головної команди. Будь-який українець мріє про це, і я в тому числі. Чому приїхав на збір раніше всіх? Не хочу, щоб тут же вигнали зі збірної, тому прибув раніше", - сказав Іванісеня.

Хавбек Зорі Дмитро Іванісеня вперше отримав виклик в збірну України і може отримати шанс дебютувати в національній команді в матчах проти Естонії (14-го листопада) і Сербії (17-го).

Раніше, на збір збірної України прибули Мораес і новачок Іванісеня.

Нагадаємо, Сербія оголосила заявку на матчі відбору Євро-2020 проти України та Люксембургу.