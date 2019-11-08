Джерело - football24.ua.
Збірна Сербії оприлюднила заявку команди на матчі відбору на Євро-2020 проти України та Люксембургу.
У списку гравців відсутній нападник мадридського Реала Лука Йович.
Воротарі: Марко Дмітровіч (Ейбар), Предраг Райковіч (Реймс), Еміл Роцков (Войводіна);
Захисники: Александр Коларов (Рома), Неманья Мілуновіч, Мілан Родіч, Марко Гобеліч (всі – Црвена Звезда), Нікола Максімовіч (Наполі), Нікола Міленкович (Фіорентина), Урош Спаїч (Краснодар), Філіп Младеновіч (Легія), Неманья Мілетіч (Партизан).
Півзахисники: Неманья Максімовіч (Хетафе), Лука Мілівоєвіч (Крістал Пелас), Саша Лукіч (Торіно), Неманья Гудель, (Севілья), Душан Тадіч (Аякс), Філіп Джурічіч (Сассуоло), Міят Гачіновіч, Філіп Костіч (обидва – Айнтрахт), Сергєй Мілінковіч-Савіч (Лаціо), Адем Льяїч (Бешикташ), Неманья Радоньїч (Марсель).
Нападники: Александар Митрович (Фулхем), Андрія Павловіч (АПОЕЛ), Мілан Павков (Црвена Звезда) Джордже Деспотовіч (Оренбург).
📋 | 🇷🇸🦅 🆚 🇱🇺🇺🇦— Fudbalski savez Srbije | FA Serbia (@FSSrbije) 8 ноября 2019 г.
Селектор Љубиша Тумбаковић изабрао је 27 играча за предстојеће #EURO2020 квалификационе сусрете против Луксембурга и Украјине у Београду. 👊#SrcemSvim #Orlovi #Srbija #FSS pic.twitter.com/AvjJtx7B3C
Раніше, у збірну України довикликав півзахисника Зорі.
Нагадаємо, Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Естонії та Сербії.