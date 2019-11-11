На збір збірної України прибули Мораес і новачок Іванісеня

Підопічні Шевченка розпочали збір

Джерело - УАФ.

У понеділок гравці збірної України приїхали до Києва, де почнуть збір перед контрольним матчем з Естонією 14-го листопада і останнім поєдинком відбору Євро-2020 проти Сербії 17-го листопада.

Про це повідомляє УАФ.

На збір приїхав форвард Жуніор Мораес, незважаючи на ушкодження ноги, яке гравець отримав в матчі з Динамо. Поки немає інформації, чи зможе Жуніор вийти на поле в майбутніх іграх.

Крім того, в перший раз в розташування збірної України прибув хавбек Зорі Дмитро Іванісеня.

Не прибув на збір тільки Олександр Зінченко, який відновлюється після операції на коліні.

Раніше, Бєсєдін довикликаний у збірну України.

Нагадаємо, Сербія оголосила заявку на матчі відбору Євро-2020 проти України та Люксембургу.