Коноплянка вийде у стартовому складі Шахтаря на матч з Ворсклою

Молодий Бондар в основі гірників

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади команд на матч 9 туру УПЛ Шахтар - Ворскла.

Відзначимо у стартовому складі господарів молодого захисника Валерія Бондаря, хавбека Євгена Коноплянку, а також форварда Дентіньо.

Шахтар: Пятов, Додо, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік, Соломон, Коноплянка, Тайсон, Дентіньо

Запасні: Трубін, Кривцов, Коваленко, Сіпріано, Марлос, Тете, Мораес

Ворскла: Ткаченко, Сакив, Чеснаков, Сапай, Кане, Баєнко, Габелок, Петрович, Артур, Альюн, Хебай.

Запасні: Різник, Скляр, Челядін, Васін, Якубу, Ребенок, Мартиненко.

Раніше, Степаненко вказав на дивний пункт у контракті Шахтаря.

Нагадаємо, Степаненко назвав найкращих гравців Динамо.