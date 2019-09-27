Коноплянка вийде у стартовому складі Шахтаря на матч з Ворсклою

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі стартові склади команд на матч 9 туру УПЛ Шахтар - Ворскла.
Відзначимо у стартовому складі господарів молодого захисника Валерія Бондаря, хавбека Євгена Коноплянку, а також форварда Дентіньо.
Шахтар: Пятов, Додо, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік, Соломон, Коноплянка, Тайсон, Дентіньо
Запасні: Трубін, Кривцов, Коваленко, Сіпріано, Марлос, Тете, Мораес
Ворскла: Ткаченко, Сакив, Чеснаков, Сапай, Кане, Баєнко, Габелок, Петрович, Артур, Альюн, Хебай.
Запасні: Різник, Скляр, Челядін, Васін, Якубу, Ребенок, Мартиненко.
Раніше, Степаненко вказав на дивний пункт у контракті Шахтаря.
Нагадаємо, Степаненко назвав найкращих гравців Динамо.