Степаненко вказав на дивний пункт у контракті Шахтаря

Півзахиснику донецького Шахтаря Тарасу Степаненко заборонено кататися на лижах.

Про це розповів сам гравець.

"На лижах не можна кататися. Прикольний пункт. Я раніше з нього сміявся, а потім з доктором поспілкувався, він сказав, що в зимовий час це хліб для травматолога. Коліна летять, гомілкостопи.

Прямо так і написано: не можна кататися на лижах. Взагалі все екстремальні види спорту заборонені. Не знаю, як за бобслей, не чув, але лижі точно прописані ", - розповів Степаненко.