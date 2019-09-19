Степаненко вказав на дивний пункт у контракті Шахтаря

Джерело - ua.tribuna.com.
Півзахиснику донецького Шахтаря Тарасу Степаненко заборонено кататися на лижах.
Про це розповів сам гравець.
"На лижах не можна кататися. Прикольний пункт. Я раніше з нього сміявся, а потім з доктором поспілкувався, він сказав, що в зимовий час це хліб для травматолога. Коліна летять, гомілкостопи.
Прямо так і написано: не можна кататися на лижах. Взагалі все екстремальні види спорту заборонені. Не знаю, як за бобслей, не чув, але лижі точно прописані ", - розповів Степаненко.
Раніше, Степаненко назвав найкращих гравців Динамо.
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