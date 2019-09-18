Віктора Циганкова та Віталія Миколенка чекає велике футбольне майбутнє.

Про це розповів півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко.

"Кращі гравці Динамо? Важке питання. Якщо брати з професійної точки зору, то я б виділив Віктора Циганкова і Віталія Миколенко. Мені подобаються ці футболісти.

Вітя - атакуючий футболіст, дуже креативний, швидкий, з хорошим ударом - з усіма потрібними якостями для атакуючого гравця. Микола теж дуже швидкісний, від природи фізично добре підготовлений, добре грає в обороні, чіпкий.

Думаю, якщо вони будуть працювати над собою, то їх чекає велике майбутнє. Головне, вчасно зловити хвилю. У Шахтар навряд чи, але, може, кудись в Європу зможуть перейти", - розповів Степаненко.