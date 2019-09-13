Михайличенко: Будемо грати з одним із лідерів, який цілеспрямовано готувався у Туреччині

Гравці київського Динамо повернулися зі збірних в різному стані.

Про це тренер Олексій Михайличенко заявив клубній прес-службі.

"Гравці повернулися зі збірних в різному стані - хтось провів дві гри, хтось - одну. Хтось виграв, а хтось програв, тому завжди приїжджають в різному стані, в тому числі психологічному. Найголовніше - знову об'єднатися. І щоб відключилися гравці від проблем збірних і потрібно налаштовуватися на хвилю Динамо.

У нас зараз буде і цікавий, і важкий графік, де багато матчів, багато роз'їздів. Матч з Десною дуже важливий і з психологічної точки зору, і з турнірної. Як не дивно, будемо грати з одним із лідерів, який цілеспрямовано готувався до цього матчу. Вони виїжджали до Туреччини на 10 днів.

У нас же дуже багато збірників, в тому числі гравців збірних України різних вікових груп. У нас є інформація, будемо пояснювати хлопцям, як обіграти Десну. Всі хлопці пам'ятають, що були складні матчі з Олімпіком та Зорею. Десна добре стартувала, взяла основні очки на виїзді. Вони підготовлені і зіграні. Склад визначу в день гри", - сказав Михайличенко.