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Гравці Динамо висловили претензії Михайличенку через Євтушенка

Сьогодні 14:15 1384 0
Стали відомі нові деталі конфлікту у Динамо
Гравці Динамо висловили претензії Михайличенку через Євтушенка
#Динамо, #УПЛ, #Михайличенко

Джерело - sportarena.com.

Гравці київського Динамо незадоволені роботою нового головного тренера Олексія Михайличенка.

Про це розповіли у програмі ТаТоТаке.

Деякі гравці були незадоволені новими фізичними навантаженнями і оновленням тактичного малюнку гри киян.

"Так, цей інцидент був, але розмова була не з тренерським штабом, а між собою. Сидорчук почав цю розмову в роздягальні, Буяльський підтримав. Всі його підтримали, в тому числі і легіонери. Команда незадоволена тим, що відбувається, у що вони грають і як, навантаження ці - перед матчем з Зорею вони тягнули штангу в залі.

Всю цю інформацію, про що вони говорили, передали через Євтушенка Михайличенку. Євтушенко - головний по тактиці, як я розумію, його це теж стосується", – розповів ведучий програми Сергій Болотников.

Нагадаємо, лідер Динамо травмувався у матчі за збірну.

Раніше повідомлялося, що Шапаренко та Миколенко не потрапили у заявку Динамо у Лізі Європи.

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