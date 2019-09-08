Гравці київського Динамо незадоволені роботою нового головного тренера Олексія Михайличенка.

Про це розповіли у програмі ТаТоТаке.

Деякі гравці були незадоволені новими фізичними навантаженнями і оновленням тактичного малюнку гри киян.

"Так, цей інцидент був, але розмова була не з тренерським штабом, а між собою. Сидорчук почав цю розмову в роздягальні, Буяльський підтримав. Всі його підтримали, в тому числі і легіонери. Команда незадоволена тим, що відбувається, у що вони грають і як, навантаження ці - перед матчем з Зорею вони тягнули штангу в залі.

Всю цю інформацію, про що вони говорили, передали через Євтушенка Михайличенку. Євтушенко - головний по тактиці, як я розумію, його це теж стосується", – розповів ведучий програми Сергій Болотников.