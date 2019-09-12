Гравці Динамо не мають висловлювати претензії головному тренеру Олексію Михайличенку після першого тижня його роботи.

Про це розповів екс-нападник киян Ігор Бєланов.

"Чому команда з середини 80-х і до початку 90-х заганяла всіх підряд? Та тому, що у її гравців було все в порядку з регулярними заняттями "фізикою". Ми працювали до сьомого поту в горах, бувало, що й блювали після тренувань. А все тому, щоб виходячи на поле, не ганьбити себе перед уболівальниками.

Нинішня молодь Динамо повинна не висловлювати претензії до головного тренера, а навпаки - підтримати його. Мовчки виконуючи всі тренерські рекомендації і вимоги. Я ще розумію, якби про невдоволення щось говорили іноземці. Але виявляється, що це роблять якраз наші гравці. Важко зрозуміти, чому вони можуть бути незадоволені. Так і хочеться сказати: хлопці, ви зробіть хоча б що-небудь в житті, а вже потім розповідайте, чим задоволені, а чим – ні", – розповів Бєланов.