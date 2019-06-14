Генк назвав ціну за Маліновського

Чемпіон Бельгії Генк визначився з ціною за футболіста збірної України Руслана Маліновського

Про це повідомляє Voetbalkrant.com.

Півзахисник Генка і збірної України Руслан Маліновський може змінити місце роботи під час літнього трансферного вікна. За інформацією джерела, бельгійський клуб готовий розлучитися з українським хавбеком не менше ніж за 10 млн євро. За іншими даними, Генк хоче вдвічі більше.

Повідомляється, що в підписанні Руслана зацікавлені відразу кілька клубів з топ-ліг Європи.

У минулому сезоні Маліновський провів за Генк 50 матчів, забив 16 голів і віддав 10 гольових передач. Він був визнаний найкращим гравцем своєї команди в сезоні.

Нагадаємо, що Маліновський відмовився продовжити контракт з Генком.

Раніше повідомлялося, що Маліновський хоче спробувати себе в ТОП-чемпіонаті.

Джерело - Voetbalkrant.com.