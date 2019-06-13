Українець хоче змінити клуб влітку

Український півзахисник Руслан Маліновський відмовив Генку у продовженні чинного контратку.

Про це повідомляє Nieuwsblad.be.

За інформацією джерела, вчора Маліновський зі своїм агентом провели зустріч з керівництвом клубу, на якій відмовився від пропозиції продовжити контракт. Чинна ж угода гравця з клубом діє до 2022 року.

На зустрічі Руслан Маліновський підкреслив, що хотів би продовжити свою кар'єру в чемпіонатах Англії або Італії, і розраховує на трансфер в це міжсезоння.

Нагадаємо, Аталанта та Сампдорія цікавляться Маліновським.

Раніше з'явилася інформація, що Маліновський не перейде в Спартак.

Джерело - Sport Arena.