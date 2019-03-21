Збірна України U-21 розгромно програла одноліткам з Болгарії

Молодіжна збірна України U-18 розгромно програла одноліткам з Болгарії в рамках товарського матчу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Болгари забивали на 65-й, 86-й та 88-й хвилинах. З 81-ї хвилини наша команда грала у меншості.

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23 березня підопічні Олега Кузнецова проведуть у Болгарії ще одну гру.

Ці поєдинки для української збірної є одним з етапів підготовки до кваліфікаційного турніру Євро-2020 (U19). 13-го, 16-го та 19 листопада нинішнього року у боротьбі за путівки до еліт-раунду команда зіграє зі Швецією, Словенією та Естонією.

Нагадаємо, головна команда країни прибула до Лісабону. На матчі з Португалією очікується аншлаг.

Джерело - Укрінформ.