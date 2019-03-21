Команди не змоги забити жодного матчу

Молодіжна збірна України U-21 зіграла внічию з однолітками з Естонії в товариському матчі, який став дебютним для Руслана Ротаня в якості головного тренера.

Гра відбулася в рамках міжнародного турніру в Туреччині, в якому також беруть участь збірні Казахстану, Латвії та Македонії.

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Команди не змогли забити жодного голу в матчі.

Товариський матч

21 березня

Україна U-21 - Естонія U-21 0:0 (0:0)

Нагадаємо, головна команда країни прибула до Лісабону. На матчі з Португалією очікується аншлаг.

Джерело - Чемпіон.