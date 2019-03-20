Матч відбору до Євро-2020 Португалія — Україна відбудеться за майже заповнених трибун.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України
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На сьогодні реалізовано понад 50 тисяч квитків. Гра відбудеться на стадіоні Луж у Лісабоні. Він вміщує 65 тисяч глядачів.
Збірну України будуть підтримувати близько 2 тисяч українських уболівальників.
Матч відбудеться 22 березня.
Нагадаємо, до Португалії Шевченко взяв 25 гравців.
Нещодавно гравець збірної України потрапив до команди тижня FIFA19.
Джерело - ФФУ.