Матч з синьо-жовтими викликав у португальців чималий інтерес

Матч відбору до Євро-2020 Португалія — Україна відбудеться за майже заповнених трибун.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України

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На сьогодні реалізовано понад 50 тисяч квитків. Гра відбудеться на стадіоні Луж у Лісабоні. Він вміщує 65 тисяч глядачів.

Збірну України будуть підтримувати близько 2 тисяч українських уболівальників.

Матч відбудеться 22 березня.

Нагадаємо, до Португалії Шевченко взяв 25 гравців.

Нещодавно гравець збірної України потрапив до команди тижня FIFA19.

Джерело - ФФУ.