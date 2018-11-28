Гравцям київського Арсенала не виплачують зарплатню

В аутсайдера української Прем'єр-ліги київського Арсенала з'явилися фінансові проблеми.Керівництво "канонірів" має заборгованість перед гравцями.

Про це повідомляє Tribuna.com.

За інформацією видання, гравців Арсенала-Київ упродовж двох місяців не отримують заробітну плату. Інформація про борги в аутсайдері УПЛ з'явилася на фоні новин про проходження "канонірами" детектора брехні після програного одеському Чорноморцю матчу.

Наразі Арсенал-Київ замикає турнірну таблицю Прем'єр-ліги. Кияни після 16-ти турів набрали 7 очок і відстають на 5 пунктів від зони перехідних матчів і вже на 9 – від рятівної позиції.

Повідомлялося, що керівництво Арсенала-Київ вирішило влаштувати перевірку на детекторі брехні після матчу 16-го туру УПЛ проти Чорноморця.

Раніше, Грозний розповів, що йому не комфортно в Арсеналі.

Джерело - tribuna.