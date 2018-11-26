Грозний: Мені в Арсеналі дуже некомфортно

Головний тренер Арсенала-Київ В’ячеслав Грозний не задоволений станом справ у команді.

Про це розповів сам наставник команди.

"Можу сказати: мені в Арсеналі-Київ дуже некомфортно. Дуже важко працювати, коли не знаєш, чи будуть гроші, чи поїде команда на виїзд. Я не розумію, хто акціонери, яке буде фінансування.

Зараз результат, який показує команда, і місце, яке вона посідає, відповідають тому фінансуванню. Я так думаю, що у нас найнижчий бюджет в чемпіонаті країни. Навіть упевнений, що воно так і є.

У мене є кілька зарубіжних пропозицій, я їх розглядаю. Не виключаю, що, може, після Нового року буду за кордоном в одному з клубів. Мене не влаштовує так працювати", – сказав Грозний.