Київський Арсенал перевірить своїх гравців на детекторі брехні

Гравців Арсенал-Київ перевірять на поліграфі щодо матчу 16-го туру УПЛ проти Чорноморця.

По це повідомив у Twitter журналіст Ігор Бурбас.

"В Арсенал-Київ сьогодні поліграф. Команду в повному складі проженуть через детектор брехні. У керівництва клубу питання до гравців щодо результату в Одесі. Тим паче перед грою були попереджувальні дзвінки про підозрілі маневри за лаштунками поля", – написав Бурбас.

В Арсеналу сьогодні поліграф. Команду в повному складі проженуть через детектор брехні. У керівництва клубу питання до гравців стосовно результату в Одесі. Тим паче перед грою були попереджувальні дзвінки про підозрілі маневри за лаштунками поля — Igor Burbas (@iburbas) 26 листопада 2018 р.

Після чергової поразки Арсенал-Київ залишається на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі лише 7 очок.

Нагадаємо, в іншому поєдинку УПЛ Динамо програло Олександрії.

Джерело - Чемпіон.