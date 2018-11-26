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Київський Арсенал перевірить своїх гравців на детекторі брехні

Сьогодні 16:50 668 0
Київський Арсенал перевірить своїх гравців на детекторі брехні

Гравців Арсенал-Київ перевірять на поліграфі щодо матчу 16-го туру УПЛ проти Чорноморця.

 По це повідомив у Twitter журналіст Ігор Бурбас.

"В Арсенал-Київ сьогодні поліграф. Команду в повному складі проженуть через детектор брехні.

У керівництва клубу питання до гравців щодо результату в Одесі. Тим паче перед грою були попереджувальні дзвінки про підозрілі маневри за лаштунками поля", – написав Бурбас.

Після чергової поразки Арсенал-Київ залишається на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі лише 7 очок.

Нагадаємо, в іншому поєдинку УПЛ Динамо програло Олександрії.

Джерело - Чемпіон.

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