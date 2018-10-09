Мій профіль

Світоліна з перемоги стартувала у Гонконзі

Вчора 18:06 676
В'ятрович засудив вболівальників Ворскли за футболки з Гітлером. ФОТО
Вчора 22:53 437
Збірні України з баскетболу 3x3 здобули перемоги на юнацькій Олімпіаді
Вчора 19:05 280
Легендарному голу Шевченка у ворота росіян - 19 років. ВІДЕО
Вчора 18:17 2905
Стало відомо чому дискваліфікували Суркіса
Вчора 17:18 1469
Світоліна — Хон: відео онлайн-трансляція
Вчора 16:45 506
Суркіса дискваліфікували на три матчі
Вчора 16:09 1019
Футболісти збірної Росії жорстоко побили водія відомої телеведучої. ВІДЕО
Вчора 13:47 2687
Українка Чорній стала чемпіонкою Олімпійських ігор
Вчора 08:10 1310
Павелко - гнида, злодюжка голубий: користувачі Facebook жорстко відреагували на пост легендарного динамівця
Вчора 06:14 5325
Навколо спорту
Блоги
Легендарному голу Шевченка у ворота росіян - 19 років. ВІДЕО
Легендарному голу Шевченка у ворота росіян - 19 років. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 18:17 2905
Жахливий фол з Першої ліги. ВІДЕО
Жахливий фол з Першої ліги. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 13:33 1890
Павелко - гнида, злодюжка голубий: користувачі Facebook жорстко відреагували на пост легендарного динамівця
Павелко - гнида, злодюжка голубий: користувачі Facebook жорстко відреагували на пост легендарного динамівця Андрій Твердохліб
Вчора 06:14 5325
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря?
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря? Максим Буйдин
08.10.2018 14:43 8671 4
Як cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ. ФОТО
Як cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ. ФОТО Phillip Hess
07.10.2018 16:32 2330
Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту
Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту Phillip Hess
06.10.2018 19:10 1349
Бєй пєтуха: 5 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві. ВІДЕО
Бєй пєтуха: 5 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві. ВІДЕО Bohdan Proskurov
05.10.2018 23:09 2155
Леоненку - 49: від футболіста до скандаліста. Топ-10 цитат. ВІДЕО
Леоненку - 49: від футболіста до скандаліста. Топ-10 цитат. ВІДЕО Максим Буйдин
05.10.2018 17:46 2542 2
Розумні і вродливі: чому українські шахістки закохали в себе весь світ. ФОТО
Розумні і вродливі: чому українські шахістки закохали в себе весь світ. ФОТО Максим Буйдин
05.10.2018 15:46 2394
Сейв дня: півзахисник Інтера спіймав пиво, яке летіло в арбітра. ВІДЕО
Сейв дня: півзахисник Інтера спіймав пиво, яке летіло в арбітра. ВІДЕО Максим Буйдин
05.10.2018 14:05 8227
Життєрадісний веселун: яким ми запам'ятаємо Григорія Хижняка. ВІДЕО
Життєрадісний веселун: яким ми запам'ятаємо Григорія Хижняка. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.10.2018 12:08 1826 2
Ломаченко поза конкуренцією, Білодід і Михайлюк стрімко увірвалися в топ-10: рейтинг українських спортсменів в Instagram
Ломаченко поза конкуренцією, Білодід і Михайлюк стрімко увірвалися в топ-10: рейтинг українських спортсменів в Instagram Андрій Твердохліб
05.10.2018 08:35 620
Ломаченко запустив свій власний Ломачелендж. ВІДЕО
Ломаченко запустив свій власний Ломачелендж. ВІДЕО Максим Буйдин
04.10.2018 08:00 2296
Шалений гол у матчі Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Шалений гол у матчі Ліги чемпіонів. ВІДЕО Максим Буйдин
04.10.2018 07:10 5184 1
Фантастичний гол Ракитича у ворота Тоттенгема. ВІДЕО
Фантастичний гол Ракитича у ворота Тоттенгема. ВІДЕО Максим Буйдин
03.10.2018 22:34 3987
Новини
Стрічка Популярні Коментують
9 Жовтня 2018
23:55 Футбол Анрі може очолити Монако 75
23:33 Футбол Мілевський розповів, що думає про Кокоріна і Мамаєва 228
23:15 ММА Мак-Грегор отримав виклик від Жозе Альдо. ФОТО 368
22:53 Футбол В'ятрович засудив вболівальників Ворскли за футболки з Гітлером. ФОТО 437
22:32 Бокс Президент WWFC: вигнав би всіх причетних до бійки, незалежно чемпіон чи ні 246
22:14 Футбол Де Брюйне розповів про співи Зінченка 431
21:59 Футбол Севідов хотів працювати в Росії 307
21:42 Футбол Шевченко: Склад на матч з Італією? Секретів немає 399
21:24 Баскетбол Дніпро покинув розіграш Кубка Європи ФІБА. ВІДЕО 301
21:08 Теніс Світоліна розповіла про перемогу над Хон 254
20:57 Футбол Кравець обіцяє виправдати сподівання Шевченка. ФОТО 239
20:42 ММА Мак-Грегор може провести матч-реванш з Мейвезером 311
20:31 Футбол Вернидуб заступився за Харатіна та знову розкритикував телеканал Футбол 670
20:14 Футбол Збірна України вшанувала пам'ять загиблих від обвалу мосту в Італії. ФОТО 388
19:57 Теніс Українські тенісистки вилетіли із парного турніру на юнацькій Олімпіаді 207
19:41 Футбол Хацкевич про Супрягу: На все свій час 736
19:27 Футбол Україну зустріли в Італії з короваєм та у вишиванках. ФОТО 639
19:05 Баскетбол Збірні України з баскетболу 3x3 здобули перемоги на юнацькій Олімпіаді 280
18:45 Футбол Краснодар розірве контракт зі скандальним футболістом збірної 670
18:25 Футбол Бєсєдін може перейти в Галатасарай 779
18:17 Блог Легендарному голу Шевченка у ворота росіян - 19 років. ВІДЕО 2905
18:06 Теніс Світоліна з перемоги стартувала у Гонконзі 676
17:57 Футбол Сестра Роналду закликала підтримати її брата. ФОТО 335
17:33 Бокс Белью: Усик хоче зарекомендувати себе у Британії, а мені потрібні пояси 303
17:18 Футбол Стало відомо чому дискваліфікували Суркіса 1469

В'ятрович засудив вболівальників Ворскли за футболки з Гітлером. ФОТО

Вчора 22:53 437 0
В'ятрович засудив вболівальників Ворскли за футболки з Гітлером. ФОТО

Голова інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович засудив  уболівальників Ворскли за інцидент у грі з Десною. Також він закликав правоохоронні органи звернути на це.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Нацистський тоталітарний режим вбив мільйони українців. Нацисти здійснили на наших землях геноциди євреїв та ромів. Україна втратила до 10 мільйонів осіб вбитими у війні проти нацизму. Вішати на себе портрети Гітлера є наругою над пам’яттю кожного із цих мільйонів.

Читайте також: вболівальники Ворскли прийшли на гру з Десною у футболках з Гітлером

Демонструвати у публічному просторі символіку нацистського режиму є протиправним в Україні згідно із Законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Читайте також: У клубі відреагували на інцидент

Вважаю випадок на футбольному матчі в Полтаві неприпустимим для демократичної країни, якою сьогодні є Україна. Якою вона стала зокрема і ціною мільйонів життів вбитих нацистами наших співвітчизників. Чекаю на відповідні дії правоохоронних органів", — написав Володимир В'ятрович.

Нагадаємо на матчі з Десною в Чернігові кілька уболівальників Ворскли стояли у футболці з зображенням Гітлера та написом "Мій дідусь австрійський художник".

В останньому матчі полтавці несподівано поступилися Арсеналу.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()