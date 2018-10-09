В'ятрович засудив вболівальників Ворскли за футболки з Гітлером. ФОТО

Голова інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович засудив уболівальників Ворскли за інцидент у грі з Десною. Також він закликав правоохоронні органи звернути на це.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Нацистський тоталітарний режим вбив мільйони українців. Нацисти здійснили на наших землях геноциди євреїв та ромів. Україна втратила до 10 мільйонів осіб вбитими у війні проти нацизму. Вішати на себе портрети Гітлера є наругою над пам’яттю кожного із цих мільйонів.
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Демонструвати у публічному просторі символіку нацистського режиму є протиправним в Україні згідно із Законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
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Вважаю випадок на футбольному матчі в Полтаві неприпустимим для демократичної країни, якою сьогодні є Україна. Якою вона стала зокрема і ціною мільйонів життів вбитих нацистами наших співвітчизників. Чекаю на відповідні дії правоохоронних органів", — написав Володимир В'ятрович.
Нагадаємо на матчі з Десною в Чернігові кілька уболівальників Ворскли стояли у футболці з зображенням Гітлера та написом "Мій дідусь австрійський художник".
В останньому матчі полтавці несподівано поступилися Арсеналу.
Джерело - Чемпіон.