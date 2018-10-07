Арсенал переміг Ворсклу у першому матчі Грозного

У 11-му турі УПЛ Арсенал переміг у гостях Ворсклу у першому матчі під керівництвом В’ячеслава Грозного.

Перемогу Арсеналу приніс дубль Сергія Гриня, який відзначився на 72-й та 79-й хвилинах. Для киян це був перший матч під керівництвом нового головного тренера - В’ячеслава Грозного.

Чемпіонат України, УПЛ

11-й тур

7 жовтня

Ворскла - Арсенал 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 72 Гринь, 0:2 - 79 Гринь

Ворскла: Шуст, Чижов, Пердута, Гіоргадзе, Артур (Мисик, 54), Скляр, Чеснаков (Одарюк, 77), Шарпар, Ребенок, Коломоєць (Карека, 71), Кулач.

Арсенал: Сітало, Дубінчак, Сагуткін, Насонов, Домбровський, Оріховський (Вакулко, 85), Євтоскі, Нгейітала, Майданевич, Баланюк (Алексєєв, 80), Гринь.

Попередження: Сагуткін, 31, Чижов, 35, Євтоскі, 38, Майданевич, 47.

Нагадаємо, В’ячеслава Грозного призначили на посаду головного тренера Арсеналу 1 жовтня.

Після цього, Грозний пояснив, чому погодився очолити Арсенал.

Джерело - Чемпіон.