Ворскла відреагувала на інцидент з уболівальниками

Полтавська Ворскла відреагувала на дії вболівальників, які прийшли на матч проти Десни у футболці з зображенням Гітлера.

На офіційному сайті клуб засудив дії молодиків.

Ворскла розцінила поведінку цих осіб як провокацію, яка йде всупереч філософії полтавського футболу та суперечить принципам Міжнародної організації FARE.

Також клуб закликав напередодні матчів Ліги Європи дотримуватись правил толерантності та слідувати принципам УЄФА і здорового глузду.

Нагадаємо, Ворскла на виїзді переграла Десну.

Під час матчу групка молодиків перебувала на фанатському секторі Ворскли у футболках із зображенням Гітлера

Джерело - Ворскла.