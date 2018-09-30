Фанати Ворскли одягнули на матч з Десною футболки з Гітлером. ФОТО

Фанати Ворскли прийшли на матч з Десною у футболках із зображенням Адольфа Гітлера, їх помітили телевізійні камери.

Про це повідомляє football 24.

Ворскла перемогла Десну у матчі 10 туру УПЛ.

Втім, до полтавського клубу можуть застосувати санкції. Декілька фанатів Ворскли були на матчі у футболках з Адольфом Гітлером, також на них був напис "Мій дідусь – австрійський художник".

Вболівальники у футболках з Гітлером потрапили в об'єктиви камер, які проводили пряму трансляцію матчу.

Нагадаємо, матч молодіжних складів Десни та Ворскли не відбувся.

Тим часом, Ворскла залишилася без ключового гравця.

Джерело - football24.