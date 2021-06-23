Євро-2020. Португалія - Франція 2:2 Як це було

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група F 23 червня, 2021 Поротугалія - Франція 2:2 Пушкаш Арена, Будапешт Головний арбітр - Антоніо Матеу Лаос(Іспанія)

Завершується поєдинок! Збірна Португалії та Франції розігрують нічию та крокують до плей-оф Євро-2020!

90' Удар від воріт виконуватиме збірна Португалії в цій ситуації.

90' Фернандеш збив Комана у штрафному майданчику, свисток арбітра промовчав, але у нас є ВАР!

90' П'ять хвилин додав арбітр до основного часу.

88' Також заміна від Фернандо Сантуша. Санчеш покинув поле, гру продовжив Олівейра.

87' Заміна в складі збірної Франції. Замість Грізманна на поле вийшов Сіссоко.

86' Коман скидував під удар Грізманну, але постріл Антуана пішов вище воріт.

85' Фернандеш намагався виконати простріл на Роналду, але Кімпембе перехопив цей пас.

83' Кімпембе грубо сзаду збив Роналду, за що отримав жовту картку.

81' Продовжують французи контролювати м'яч, але до гострого моменту справа не доходить.

79' Вимушена заміна в складі збірної Португалії. Семеду пішов з поля. Замість нього на поле вийшов Далот.

78' Семеду на газоні опинився після невдалого приземлення. Заміну потребує захисник збірної Португалії схоже!

76' Грізманн пробивав з-за меж штрафного майданчика, але влучив у спину Семеду.

74' Мбаппе виконував подачу з правого флангу, але оборонці збірної Португалії спокійно головою скинули м'яч воротарю.

73' Подвійна заміна в складі збірної Португалії. Замість Сілви та Моутіньо на поле вийшли Фернандеш та Невеш.

72' Палінья пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пішов вище воріт.

69' Контролює м'яч збірна Франції, але до удара справа не доходить.

67' Погба пішов від Паліньї та пробив з-за меж штрафного майданчику, але Патрісіу у фантастичному стрибку парирував цей удар!

65' Заміна у складі збірної Франції. Кінгслі Коман виходить замість Корентена Толіссо.

63' Сілва навішував, але м'яч зависоко полетів і вийшов за межі поля.

62' Семеду знову збили на фланзі. Черговий штрафний для португальців.

60' ГОООООЛ! Роналду зрівнює рахунок у матчі! Льоріс знову не вгадав напрямок удару!

59' Роналду виконував подачу у центр штрафного майданчика, але Кунде рукою зіграв!

58' Пенальті у ворота збірної Франції!

56' Семеду намагався по флангу прорватися і віддати передачу на Сілву, але Рабйо перехопив цей пас.

54' Канте активно пресингував Санчеша і в підсумку порушив правила.

52' Не може Дінь продовжити матч! Замість нього на поле вийшов Рабйо. У французів на фланзі буде грати центральний півзахисник.

51' Люка Дінь на газоні опинився після боротьби із Семеду.

50' Роналду пробивав по воротах після прострілу з лівого флангу, але трохи не влучив по воротах Кріштіану.

49' ГОООООЛ! Після перегляду ВАР Франція виходить вперед!

48' Бензема забив другий гол у матчі, але арбітр зафікусував офсайд.

47' Також Сантуш провів ротацію. Замість Данілу на поле вийшов Палінья.

46' Заміна в складі збірної Франції. Замість Ернандеса на поле вийшов Дінь.

Завершується перший тайм! НІчийний рахунок на табло за досить рівної гри у Будапешті.

45' ГОООООЛ! Бензема зрівнює рахунок у матчі!

45' Так! Бензема проб'є одинадцятиметровий!

45' Арбітр чекає на рішення ВАР асистента.

45' Мбаппе вривався у штрафний майданчикі його збив Семедо.

45' Пенальті у ворота збірної Франції призначає Матеу Лаос!

43' Пішла подача зі стандарту, але захисники вибили м'яч подалі.

42' Кімпембе грубо зіграв проти Роналду на фланзі, небезпечний штрафний для збірної Португалії.

40' Сілва скидував під удар Моутіньо, але хавбек збірної Португалії пробив трохи повз ворота.

39' Тепер Грізманн грубо в'їхав по ногах Данілу і також отрима "гірчичник".

37' Ернандес грубо зіграв у центрі поля за що отримав жовту картку.

35' Жота проривався до воріт суперника, але відпустив задалеко м'яч і подарував його супернику.

33' Намагався Моутіньо пробити з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пішов повз ворота.

31' Льоріс отримав жовту картку за епізод з пенальті.

30' ГОООООООЛ! Збірна Португалії виходить вперед! Роналду розвів Льоріса та м'яч по кутам.

28' Льоріс виходив з воріт і кулаком вибивав м'яч, але влучив у голову Перейрі!

27' Пенальті у ворота збірної Франції!

26' Канте збив Санчеша не далеко від штрафного майданчику збірної Франції.

24' Намагалися португальці швидко в атаку втіки, але Погба порушив правила у центрі поля.

22' Віддали французи м'яч тепер, але португальська збірна не може поки підійти до штрафного майданчику суперника.

20' Роналду намагався з льоту пробити, але вийшло вкрай неточно.

18' Кунде у центрі поля грубо проти Жоти зіграв. Штрафний для збірної Португалії.

16' На Мбаппе пішло закидання з глибини, Кілліан втік сам на сам, але переграти Патрісіу не вдалося.

14' Контролюють м'яч французи, але поки до удару довести справу не вдається.

12' Погба намагався виконати пас на хід на Мбаппе, але передача виявилася засильною, м'яч вийшов за межі поля.

11' Грізманн класно повернувся у захист і в підкаті відібрав м'яч у Жоти.

9' Жота у центрі поля збив Толіссо, штрафний для французів.

7' Пішла подача з кутового у штрафний майданчик збірної Португалії, але захисники без проблем вибили м'яч подалі.

6' Санчеш виконував навіс у штрафний майданчик, Роналду зміг пробити, але Льоріс без проблем забрав м'яч у руки.

4' Санчеш намагався виконати закидання у штрафний майданчик, але м'яч прилетів у руки Льорісу.

2' Канте виконував закидання на Толіссо, але Діаш не дав французу дістатися до м'яча.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Португалії!

Лунає гімн Франції!

Команди виходять на поле!

Нагадаємо, Україна вийшла у плей-оф Євро-2020.

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Португалії зустрінеться з Францією в заключному турі групового Євро-2020.

Матч відбудеться у середу, 23 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.