Збірна України поступилася Нідерландам, Австрія перемогла Північну Македонію та інші новини

Джерело - Чемпіон.

1. Збірна України поступилася у стартовому матчі групового етапу Євро-2020 збірній Нідерландів.

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2. Збірна Австрії переграла Північну Македонію у першому раунді групового етапу Євро-2020.

3. Збірна Англії мінімально переграла Хорватію у першому раунді групового етапу Євро-2020.

4. Ярмоленко забив неймовірний гол у ворота Нідерландів.

5. Зубков отримав травму у матчі з Нідерландами.

6. Донецький Шахтар офіційно оголосив про перехід Педріньо.

7. Джокович оформив приголомшливий камбек та виграв Roland Garros.

8. МЗС Росії зробило досить незвичне і безглузде припущення щодо нової форми збірної України.

9. Глава медичного департаменту УАФ В'ячеслав Попов сумнівається, що гравець збірної Данії Крістіан Еріксен продовжить кар'єру.

10. Барселона розгромила Ольборг у вирішальному матчі Фіналу чотирьох гандбольної Ліги чемпіонів.

Цитата дня:

Поразка збірної Росії у стартовому матчі Євро-2020 об'єднала двох президентів українських клубів.

Про це розповів власник львівських Карпат Олег Смалійчук: "Я не знаю, що там про нас говорять в Росії. Я всяких мишей не дивлюсь. Сьогодні я з президентом Руха дивився футбол. Нас об'єднує ненависть до москалів. Це найважливіше. Бо коли у нас є спільний ворог, ми завжди будемо разом і завжди будемо проти цього ворога – це нормально".