Загинув екстремал-скайдайвер, який першим стрибнув із парашутом зі стратосфери

Австрійський екстремал Фелікс Баумгартнер загинув в результаті нещасного випадку під час польоту на параплані. Спортсмену було 56 років.

Про це повідомляє Sky Sports.

Трагедія сталася вчора, 17 липня, в Порто-Сант-Ельпідіо на узбережжі Адріатичного моря в регіоні Марке, Італія.

Пожежна служба, яку викликали на місце події, підтвердила, що Баумгартнер, ймовірно, втратив контроль над моторним парапланом, коли йому раптом стало погано. Спортсмен упав у басейн готелю та, за даними рятувальних підрозділів, загинув на місці.

Параплан Баумгартнера врізався в дерев'яну конструкцію поруч з басейном. На місце події негайно прибули карабінери, пожежники та Червоний Хрест Порто-Сант-Ельпідіо.

Під час падіння він зачепив співробітницю готелю, яку доставили до лікарні з травмами шиї. Вона була травмована уламком, який відлетів під час удару транспортного засобу. Їй надали першу допомогу на місці події, а потім доставили до лікарні.

Варто зазначити, що на момент падіння Баумгартнера біля басейну перебувало багато людей, у тому числі дітей. За словами рятувальників, трагедія могла бути набагато серйознішою.

Фелікс Баумгартнер став всесвітньо відомим у жовтні 2012 року, здійснивши стрибок зі стратосфери з висоти 39 кілометрів. Він став першим парашутистом, який розігнався під час вільного падіння до 862 км/год, тобто до швидкості звуку.

Міжнародна федерація повітроплавання (FAI), яка відповідає за реєстрацію авіаційних рекордів у всьому світі, визнала три світові рекорди, встановлені під час стрибка. Баумгартнер досягнув максимальної швидкості 1,25 Маха, або рівно 1 357,6 км/год, найвищого стрибка (38 969,40 метрів) і найдовшого вільного падіння (36 402,6 метрів).

Після цього Фелікс Баумгартнер оголосив про плани піти з професійного спорту заради нової кар'єри пілота рятувального гелікоптера.

Нагадаємо, що 16 липня, також в Італії, під час гонки загинув 19-річний велогонщик.

Раніше стало відомо про смерть бронзового призера Олімпійських ігор, який став жертвою удару блискавки.