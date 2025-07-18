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Кіра Макогоненко: "Наступною українською чемпіонкою світу з боксу буду я"

Максим Розенко, Андрій Твердохліб — 18 липня 2025, 11:00
Queensberry/Leigh Dawney
Кіра Макогоненко: Наступною українською чемпіонкою світу з боксу буду я

Після відкритого тренування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа 17-річна українка Кіра Макогоненко провела виставковий бій.

17-річна харків'янка Кіра Макогоненко, яка має рингнейм Рожева Пантера (Pink Panther), після відкритого тренування Олександра Усика провела в Boxpark Wembley виставковий поєдинок у захисних шоломах проти 32-річної угорки Джудіт Хетчболд.

Попри колосальну різницю у віці та досвіді, Кіра виглядала в рингу краще суперниці. Але, враховуючи, що це був неофіційний бій, після фінального гонга суддя спочатку підняв руку обом спортсменкам. А потім, вирішив "виправитися" і вже для фото став поруч з юною українкою та підняв її руку.

Після цього українка відповіла на питання Чемпіона.

Кіра, спочатку бій з Хетчболд планувався в андеркарті поєдинку Усик Дюбуа. Перепоною для цього став ваш вік?

Так, ми вже пройшли повноцінну підготовку до бою. Але потім орган контролю, який повинен був санкціонувати поєдинок, дійсно сказав, що офіційний бій неможливий. Мені тільки 17 років, а повинно бути щонайменше 18. Тому і виникла ідея з виставковим поєдинком. Спочатку ми повинні були його проводити без шоломів. Але в останній момент нам не дозволили виходити в ринг без них. Довелося надягати шоломи.

Джудіт Хетчболд і Кіра Макогоненко (справа)
Джудіт Хетчболд і Кіра Макогоненко (справа)
Queensberry/Leigh Dawney

Суперниця була набагато досвідченіша ніж ви. Це вас не зупиняло?

Так, Джудіт провела 27 боїв, їй 32 роки. Але я на ці деталі не зважала. Для мене це був неймовірний досвід. Далі буде більше.

– У середньостроковій перспективі плануєте поєднувати професійний та аматорський бокс?

Так. З 18 років професійні бої дозволені в США та Великій Британії. У більшості країн – з 16 років. У Мексиці взагалі з 13 років.

Кіра Макогоненко (справа) проти Джудіт Хетчболд
Кіра Макогоненко (справа) проти Джудіт Хетчболд
Queensberry/Leigh Dawney

В історії нашої країни за 34 роки незалежності чемпіонами світу з професійного боксу стали 14 українців. А знаєте скільки українок?

Насправді ні, але я буду наступною (серед українок була тільки одна чемпіонка – Аліна Шатернікова. – ред.).

Кіра Макогоненко
Кіра Макогоненко
Queensberry/Leigh Dawney

Лишаєтесь в Лондоні на бій Усика?

Звісно. Вважаю, що поєдинок Олександра та Даніеля буде набагато цікавішим за їх перший бій у 2023 році. Дюбуа за цей час піднявся, Усик – у праймі. Зрозуміло, що бажаю українцю тільки перемоги.

Бій Усик – Дюбуа заплановано на суботу, 19 липня. Орієнтовний початок – 23:30 за київським часом.

Максим Розенко, Чемпіон, з Лондона

Олександр Усик Усик – Дюбуа 2 абсолютний чемпіон світу з боксу Кіра Макогоненко