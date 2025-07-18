Кіра Макогоненко: "Наступною українською чемпіонкою світу з боксу буду я"

Після відкритого тренування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа 17-річна українка Кіра Макогоненко провела виставковий бій.

17-річна харків'янка Кіра Макогоненко, яка має рингнейм Рожева Пантера (Pink Panther), після відкритого тренування Олександра Усика провела в Boxpark Wembley виставковий поєдинок у захисних шоломах проти 32-річної угорки Джудіт Хетчболд.

Попри колосальну різницю у віці та досвіді, Кіра виглядала в рингу краще суперниці. Але, враховуючи, що це був неофіційний бій, після фінального гонга суддя спочатку підняв руку обом спортсменкам. А потім, вирішив "виправитися" і вже для фото став поруч з юною українкою та підняв її руку.

Після цього українка відповіла на питання Чемпіона.

– Кіра, спочатку бій з Хетчболд планувався в андеркарті поєдинку Усик – Дюбуа. Перепоною для цього став ваш вік?

– Так, ми вже пройшли повноцінну підготовку до бою. Але потім орган контролю, який повинен був санкціонувати поєдинок, дійсно сказав, що офіційний бій неможливий. Мені тільки 17 років, а повинно бути щонайменше 18. Тому і виникла ідея з виставковим поєдинком. Спочатку ми повинні були його проводити без шоломів. Але в останній момент нам не дозволили виходити в ринг без них. Довелося надягати шоломи.

Джудіт Хетчболд і Кіра Макогоненко (справа) Queensberry/Leigh Dawney

– Суперниця була набагато досвідченіша ніж ви. Це вас не зупиняло?

– Так, Джудіт провела 27 боїв, їй 32 роки. Але я на ці деталі не зважала. Для мене це був неймовірний досвід. Далі буде більше.

– У середньостроковій перспективі плануєте поєднувати професійний та аматорський бокс?

– Так. З 18 років професійні бої дозволені в США та Великій Британії. У більшості країн – з 16 років. У Мексиці взагалі з 13 років.

Кіра Макогоненко (справа) проти Джудіт Хетчболд Queensberry/Leigh Dawney

– В історії нашої країни за 34 роки незалежності чемпіонами світу з професійного боксу стали 14 українців. А знаєте скільки українок?

– Насправді ні, але я буду наступною (серед українок була тільки одна чемпіонка – Аліна Шатернікова. – ред.).

Кіра Макогоненко Queensberry/Leigh Dawney

– Лишаєтесь в Лондоні на бій Усика?

– Звісно. Вважаю, що поєдинок Олександра та Даніеля буде набагато цікавішим за їх перший бій у 2023 році. Дюбуа за цей час піднявся, Усик – у праймі. Зрозуміло, що бажаю українцю тільки перемоги.

Бій Усик – Дюбуа заплановано на суботу, 19 липня. Орієнтовний початок – 23:30 за київським часом.

Максим Розенко, Чемпіон, з Лондона