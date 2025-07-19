Легенда чеського боксу назвав фактори, які можуть допомогти Дюбуа перемогти Усика

Легенда чеського боксу Лукаш Конечни (52-5, 24 КО), який був чемпіоном світу у напівсередній вазі, вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) може здолати Олександра Усика (23-0, 14 КО) завдяки перевазі в габаритах.

Про це Лукаш сказав в інтерв'ю для Sport.cz.

"Він важчий і може вдарити "бомбою". Усик не зовсім нокаутер, а Дюбуа, будучи важчим, краще його виведе з ладу, якщо влучить. Що стосується досвіду, то він на боці Усика, хоча він не зовсім повноцінний суперважковаговик, що для нього є певним гандикапом. Не можна очікувати від нього перемоги в перших раундах. Як на мене, Усик може перемагати до кінця бою, "перемелюючи" суперника від початку до кінця, навіть якщо окремі удари не зовсім нокаутуючі", – заявив Конечни.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

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Окрім Олександра Усика в межах вечора боксу змагатимуться ще два українці. Спочатку Владислав Сіренко протистоятиме Соломону Дакресу, а потім у андеркарді Даніель Лапін вийде в ринг з Льюїсом Едмондсоном.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже завтра, а саме в ніч з 19 на 20 липня.