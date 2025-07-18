Битва стилів та характерів: чого чекати від реваншу Усик – Дюбуа

19 липня на легендарному "Вемблі" Олександр Усик і Даніель Дюбуа зійдуться в реванші за звання абсолютного чемпіона у хевівейті. Їхній перший бій у серпні 2023 року завершився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді, але Дюбуа прагне реваншу і постійно говорить про несправедливість результату того поєдинку.

У цій статті ми розберемо контрастні стилі боксу, психологічну підготовку, мотивацію обох бійців, щоб зрозуміти, що робить цей реванш таким особливим і на що роблять ставку у прийдешньому поєдинку українець та британець.

Звір, який може потрапити у свою ж пастку

Розпочнемо з невеликого тактичного аналізу. Як і годиться у боксі, вперед пропустимо претендента. Точніше, чемпіона з меншою кількістю поясів. Даніель Дюбуа у боксі з дев’яти років, має за плечима достатньо хорошу любительську кар’єру.

А ще – він суттєво прогресував і з огляду на молодий як для супертяжа вік – може робити це й надалі. Навіть в порівнянні з першим поєдинком проти Усика, "Динаміт" суттєво додав. Це відзначають більшість фахівців та аналітиків.

Queensberry/Leigh Dawney

Тим не менш, при всій повазі до британця, боксерська майстерність у нього на іншому рівні, ніж в Усика. Розуміють це і у таборі Дюбуа. Тому робитимуть акцент на фізичну міць та нокаутуючий потенціал свого боксера. Пам’ятаєте як Джошуа накинувся на Кличка-молодшого у їхньому поєдинку? Даніель може використати таку ж тактику, спробуючи фізично "задавити" українця.

"Треба бути звіром. Просто бути диким на ринзі. Принести хаос" , – заявив Дюбуа про свою тактику на бій.

Як і у першому поєдинку, "Динаміт" чимало атак спрямовуватиме у корпус українця. Не виключено, що будуть і удари на грані фолу. Зауваження чи навіть зняття балів не дуже зупинятимуть Дюбуа. Навряд він розраховує на перемогу за очками.

Facebook/Frank Warren

Для максимізації шансів Даніель може спробувати змінювати ритм бою, чергуючи агресивні атаки з несподіваними паузами, щоб збити Усика з його звичного темпу. Втім, мусить британець думати і про захист.

Контратаки українця, особливо після ударів в повітря від Дюбуа, можуть мати велике значення. При потребі не цуратиметься "Динаміт" і клінчів, аби виснажити Усика фізично та обмежити його рухливість у ближньому бою.

Щодо Олександра, то його технічний арсенал, боксерське IQ та "футворк" неодноразово ставали задачою із зірочкою для опонентів. Піднявшись із крузервейту у надважку вагу Усику вдалося зберегти швидкість та хорошу маневреність.

Очевидно, що наш боксер користуватиметься цим і в прийдешньому поєдинку, намагаючись "провалювати" британця. Не дарма Усика часто порівнюють з котом, який грається із суперниками, немов з мишами.

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Британцю не варто сподіватися на те, що українець швидше втомиться. В Усика суттєво більший досвід дванадцятираундових протистоянь і, незважаючи на вік, він у чудовій функціональній формі. Щодо ударної міці Олександра, то "Динаміт" вже встиг її відчути у першому поєдинку. Втім, навряд Усик буде відразу вкладатися в удари. Зазвичай, українець у перших раундах з цим не поспішає.

"Чи буде повних 12 раундів? Я завжди готуюсь на 12 раундів. Ми з тренером, з командою – завжди готуємось на всі 12 раундів. Але якщо буде шанс – скористаюсь" , – заявив наш боксер

Українець традиційно для себе намагатиметься бути влучним на контратаках, спробує викидати удари під різними кутами. Крім того, Усик, можливо, приділить увагу таймінгу, щоб у пізніх раундах скористатися втомою Дюбуа, якщо той витратить забагато сил на старті.

Повірити в себе, але не перегоріти

Те, що Дюбуа став більш впевненим в собі після першого поєдинку – немає сумніву. Британець з гідністю витримав тягар поразки від Усика, як колись зробив це після невдачі у поєдинку з Джо Джойсом. Принаймні, так здається на перший погляд.

Допомогли Даніелю повірити в себе і перемоги над Міллером та Хрговичем, а ще більше – звитяга над Джошуа. Після яскравої перемоги над Ентоні, якого Дюбуа декласував, самооцінка Даніеля суттєво зросла.

Втім "тінь Джошуа" здається, чомусь завжди переслідує Дюбуа. Він досі постійно згадує про "Ей Джея". Навіть за декілька днів до поєдинку проти Усика Даніелю здалося, що навколо його поєдинків суттєво менше ажіотажу, ніж коли боксує Ентоні.

"Це точно найбільший бій у моєму житті. Дивно, але складається враження, ніби все відбувається "під ковдрою" – немає того ажіотажу, на який я очікував від об’єднавчого бою. Хоча, можливо, все зміниться в день поєдинку. Кожен його (Джошуа – ред.) бій – це аншлаг. А з моїми боями завжди щось таке незрозуміле", – резюмував британець.

Що ж до поєдинку з Усиком, то чи дійсно Дюбуа настільки впевнений у собі та своїй психологічній домінації – питання відкрите. Відповідь на нього ми отримаємо вже під час бою. Що буде, якщо удар і фізична міць Даніеля не даватимуть результату або ж, як реагуватиме британець, коли Олександр потужно влучатиме у його підборіддя.

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Усик – достатньо впевнений в собі боксер. Якщо витівки та "Ігри розуму" Тайсона Фʼюрі Олександр пройшов з гідністю, то це досить серйозний показник у цьому контексті. Українець точно не боїться Дюбуа і традиційно вірить у свою перемогу.

Що ж може бути психологічним тягарем для нашого боксера? Звісно, відповідальність за результат. Без сумніву, Олександр хоче залишитися непереможним і знову стати абсолютним чемпіоном. Розуміє Усик і те, настільки важливою для українців є його звитяга.

Queensberry/Leigh Dawney

Дюбуа намагається вивести українця з рівноваги і буде продовжувати це робити. Навряд Даніель вичворить щось на кшталт Чісори перед боєм з Кличком. Хоча і такий варіант не варто виключати. На дуелі поглядів британець спробував спровокувати українця, вигукуючи різні фрази, однак – не спрацювало.

Queensberry/Leigh Dawney

Реванш Усика та Дюбуа — це не лише боротьба за титул абсолютного чемпіона, але й ключовий момент у сучасній історії хевівейту. Перемога Олександра зміцнить його статус одного з найкращих боксерів pound-for-pound і наблизить до історичного досягнення — залишитися непереможним у двох вагових категоріях.

Успіх українця у крузервейті, де він став абсолютним чемпіоном, уже увійшов в історію, і повторення цього в хевівейті поставить його в один ряд із легендами, такими як Мухаммед Алі чи Евандер Холіфілд.

Queensberry/Leigh Dawney

Для Дюбуа цей бій — шанс увійти до еліти хевівейту та скинути тінь порівнянь із іншими британськими зірками, як-от Ентоні Джошуа чи Тайсон Ф’юрі. Перемога над Усиком може зробити його новим лідером дивізіону, особливо з огляду на його молодість і потенціал.

Цей поєдинок також визначить, хто з бійців диктуватиме моду в хевівейті в найближчі роки, адже на горизонті вже маячать потенційні мегабої з Ф’юрі чи іншими претендентами. Зрештою, саме від результату бою з Дюбуа залежатиме майбутнє Усика, про яке так багато говорять останнім часом.