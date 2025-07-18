Жирона назвала суму, за яку готова відпустити Циганкова

Жирона готова розглянути пропозиції від інших клубів щодо трансферу українського вінгера Віктора Циганкова.

Про це повідомляє El Gol Digital.

За інформацією видання, каталонський клуб розгляне пропозиції, які становитимуть мінімум 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що гравець потрапив до сфери інтересів Бенфіки, за яку виступає його земляк Анатолій Трубін.

Циганков виступає за Жирону з січня 2023 року. Сумарно провів за іспанський клуб 85 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 голів і віддав 18 асистів.

Раніше повідомлялося про те, що Циганков може продовжити кар’єру в АПЛ. Його контракт діє до літа 2027 року.